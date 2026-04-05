Rehabilitan plaza en colonia María de León

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar las condiciones de este espacio y brindar a las familias un entorno más limpio, seguro y agradable para la convivencia, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, brigadas de "Aquí Andamos" realizaron acciones de embellecimiento en la plaza pública de la colonia María de León.

Díaz González informó que, como parte de estos trabajos, se realizó la aplicación de pintura en distintas áreas del lugar, incluyendo juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano, con el propósito de rehabilitar la imagen de este espacio público.

De manera complementaria, el Gobierno Municipal efectuó la limpieza integral, que incluyó el retiro de basura, maleza y desechos, así como el mantenimiento general de las áreas verdes, a fin de ofrecer un entorno más ordenado y funcional para las y los vecinos del sector.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 ❮❯

Acciones de la autoridad

De manera paralela, cuadrillas municipales intensificaron los trabajos de remodelación total de la plaza pública de la colonia Azteca, ubicada entre las calles Pirámide del Sol, Coyoacán y Carlos Santana.

En este espacio, el Gobierno de Saltillo trabajó en la construcción de banquetas, pasillos interiores, así como la rehabilitación de juegos infantiles, reforestación y embellecimiento de esta plaza pública ubicada al poniente de la ciudad.

Además, el Ayuntamiento intensificó los trabajos del programa de Embellecimiento de Fachadas en la calle Miguel Hidalgo, entre Félix U. Gómez y Ramos Arizpe, en el Centro Histórico de Saltillo.

Compromiso con la comunidad

El alcalde Javier Díaz González resaltó el compromiso de mejorar los espacios públicos en las colonias de Saltillo, además de promover la participación ciudadana en el cuidado y conservación de estas áreas municipales.