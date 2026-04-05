Javier Díaz González destaca el turismo en Saltillo con 110 mil visitantes

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González informó que más de 110 mil personas visitaron Saltillo durante la "Semana Mayor" y que al sumar quienes visiten nuestra ciudad del 6 al 12 de abril, se espera superar los 150 mil visitantes.

"Saltillo es la capital más segura de México, por ello somos un destino importante para el turismo y, sobre todo, para poder disfrutar la riqueza cultural, gastronómica y de diversión.

Estamos muy contentos de haber recibido durante esta Semana Santa a miles de turistas y visitantes", mencionó el presidente municipal.

Acciones de la autoridad

Díaz González señaló que se trabaja a través de la Dirección de Turismo para ofrecer la mejor experiencia a quienes visitan la capital de Coahuila.

"Con el Saltipass los turistas tuvieron la oportunidad de acceder a descuentos, cortesías y promociones en restaurantes, hoteles, museos y comercios en general de la ciudad", dijo.

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Destacó además la instalación de los módulos de información turística en puntos estratégicos como Paseo Capital, el Museo del Desierto y Parque Mirador Saltillo para orientar y acompañar a los visitantes.

Se contó con los recorridos turísticos en tranvía y los recorridos históricos gratuitos caminando, así como las experiencias en los diferentes museos y recintos culturales municipales con recorridos, talleres y exposiciones.

Detalles confirmados

Dentro de las actividades se llevó a cabo con éxito el 7º Festival de las Cazuelas con comida típica del periodo de Semana Santa, así como el turismo religioso, entre el que destacó la edición 50 del viacrucis del Ojo de Agua.

Asimismo, se realizó ecoturismo de naturaleza en el Cañón de San Lorenzo con el campamento de Educación Ambiental, talleres para senderistas y cursos de escalada en roca para niños, mientras que del 6 al 10 de abril se realizarán recorridos guiados básicos.

En el área rural de Saltillo se realizaron actividades como kermés, rodeos, charreadas y bailes en ejidos como Derramadero, Palma Gorda, Cuauhtémoc, La Noria y El Clavel, Rancho Nuevo, Las Hormigas, San Juan de la Vaquería, Agua Nueva y Santa Fe de los Linderos.