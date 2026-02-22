Disminuyen 63% robos en Saltillo

Saltillo, Coahuila.- Al encabezar la reunión de seguridad, el alcalde Javier Díaz González informó que en lo que va del año se registra una baja en la incidencia delictiva en la ciudad, gracias al trabajo coordinado que se lleva a cabo de manera permanente con el Gobernador Manolo Jiménez, la ciudadanía y las fuerzas federales.

Informó que del 1 de enero de 2025 a la fecha, en comparación con el mismo periodo de este año, se presentó una disminución del 63.51 % en el total de robos en la ciudad.

El Alcalde destacó datos como la disminución del 80 % en el caso de robos a casa habitación, así como un 50 % en robos de vehículo automotor.

"La idea es redoblar esfuerzos y no dar un paso atrás en materia de seguridad, siempre en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, y trabajar con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, con las fiscalías, la Policía Estatal y nosotros, como municipio, hacer lo que nos toca", dijo.

Javier Díaz mencionó que se incrementarán los operativos y acciones en los principales bulevares de la ciudad, e informó este lunes se hará la entrega de 500 cámaras de vigilancia que se sumarán a las existentes, más las del Gobierno del Estado, para llegar a más de 2 mil cámaras, lo que permitirá tener una reacción más inmediata ante cualquier incidente y fortalecer las tareas de prevención.

Durante la reunión de seguridad se entregaron reconocimientos a las elementos Karen Alejandra Ruiz Mendoza y Beatriz Alejandra García Ruiz, quienes rescataron a dos personas adultas mayores de un incendio en la Zona Centro de la ciudad.

Asimismo, Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, refirió el acompañamiento del coronel de Infantería de Estado Mayor, Luis Adolfo Márquez Tello, comandante del 69 Batallón de Infantería, al programa de Vinculación Universitaria que se llevó a cabo recientemente en la Universidad La Salle, destacando la participación activa de las y los estudiantes.

Las y los titulares de los diferentes agrupamientos dieron a conocer las detenciones relevantes registradas, así como acciones de atención, reacción y prevención en beneficio de las y los saltillenses.

Durante la reunión de seguridad se contó con la participación de representantes de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Coahuila, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de diferentes instancias de seguridad, así como los comandantes de los sectores de la ciudad de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.