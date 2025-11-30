Llega a Saltillo la magia navideña

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, junto a su esposa, Luly López Naranjo, y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, encabezó el encendido del Pino Navideño y la inauguración de Villamagia 2025 en la Plaza de Armas.

Ante miles de familias que se dieron cita en el evento, el alcalde destacó que estas actividades fortalecen la convivencia familiar y mantienen vivas las tradiciones que identifican a Saltillo.

"Este pino que hoy encendemos simboliza la alegría, la esperanza y la unión que caracterizan a nuestra ciudad. Cuando estamos juntos, Saltillo brilla más fuerte", señaló Díaz González.

Durante su mensaje, el presidente municipal expresó sus mejores deseos para que esta Navidad sea de convivencia familiar y motivo de alegría para todas las familias de Saltillo, y que el año 2026 venga con mucha energía y amor".

Por su parte, Liliana Salinas Valdés destacó que espacios como Villamagia 2025 fortalecen la unión familiar y permiten que niñas, niños y adultos mayores vivan momentos de alegría en un ambiente seguro y accesible. Señaló que la Navidad es una época para compartir y recordar la importancia de la solidaridad, así como de apoyar a quienes más lo necesitan.

"Este es un regalo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas para todas las familias de Saltillo y de manera simultánea para todas y todos los coahuilenses, les deseamos que pasen una feliz Navidad", destacó la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 ❮❯

¿Qué actividades se presentaron durante el evento?

Previo al encendido se presentó el cuento "Quién se robó la Navidad" a cargo de Mario Villanueva, así como la Academia de Danza My Move. Tras la cuenta regresiva, el cielo se iluminó con pirotecnia, seguida de la presentación del Coro de Niños de Centros Comunitarios con la Compañía de Ópera Infantil.

Villamagia permanecerá abierta al público del 30 de noviembre al 6 de enero, ofreciendo actividades artísticas y recreativas para todas las edades.

¿Quiénes asistieron al evento?

En el evento también estuvieron presentes Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta del Congreso del Estado; el Pbro. Juan Manuel Ledezma Ramírez, titular de la Parroquia del Sagrario de la Catedral de Santiago; Alejandro Cepeda Valdés, director general del DIF Coahuila; y Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Saltillo.