Javier Flores apoya la reinauguración de un restaurante en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con una renovada imagen y un espacio más amplio para atender a las familias sambonenses, un restaurante de hamburguesas celebró su reinauguración, teniendo como invitado especial al alcalde Javier Flores Rodríguez.

¿Qué ocurrió?

El tradicional negocio, reconocido por su servicio de alimentos especializados, dio un paso importante en su crecimiento gracias al apoyo constante de la comunidad.

En su mensaje, el alcalde Javier Flores felicitó al propietario, destacando su visión emprendedora y su confianza en San Buenaventura.

"Deseo que este nuevo capítulo esté lleno de éxito. Gracias por seguir apostándole a este municipio, una tierra fértil donde los sueños pueden cumplirse", expresó.

¿Cuál es el contexto general?

Iniciaron operaciones el 2 de mayo de este año, y el respaldo de la ciudadanía ha permitido que su negocio continúe avanzando hasta llegar a esta nueva etapa con un local completamente renovado.

La reinauguración de este negocio refuerza el impulso al emprendimiento local y el compromiso del Gobierno Municipal con quienes trabajan por el desarrollo económico de San Buenaventura.