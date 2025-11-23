394 jóvenes de Frontera participan en sorteo del Servicio Militar

Un total de 394 jóvenes de la Clase 2007 y remisos participaron en el sorteo del Servicio Militar Nacional, realizado en las instalaciones del DIF Municipal, en la colonia Guadalupe Borja. Del total registrado, 390 conscriptos obtuvieron bola blanca y cuatro bola negra, conforme al procedimiento oficial. Los jóvenes con bola blanca deberán presentarse en el 105 Batallón de Infantería a partir del mes de febrero, en un horario de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, para iniciar su periodo de servicio.

¿Qué ocurrió?

El secretario de la Junta Local de Reclutamiento en Frontera, Ricardo Antonio Portillo García, informó que la logística se realizó sin contratiempos, garantizando orden, claridad en el proceso y la participación activa de los asistentes. Exhortó además a los jóvenes a mantenerse atentos a los avisos oficiales para su incorporación. Como parte del fortalecimiento de los valores cívicos entre la juventud fronterense, la alcaldesa Sari Pérez Cantú destacó la importancia de este deber ciudadano entre quienes alcanzan la mayoría de edad: "El Servicio Militar Nacional contribuye a la formación de jóvenes responsables, disciplinados y comprometidos con nuestro país. Reconocemos su disposición para cumplir con este deber cívico".

¿Cuál es el contexto general?

Finalmente, se anunció que el registro para la Clase 2008 iniciará el 3 de enero en la Junta Local de Reclutamiento, por lo que se invita a los interesados a preparar y presentar la documentación requerida en tiempo y forma.