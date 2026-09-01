Javier Flores entrega útiles escolares a estudiantes en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– Con el objetivo de apoyar la economía de las familias que habitan en las comunidades rurales y contribuir al regreso a clases de niñas y niños, el Ayuntamiento de San Buenaventura llevó a cabo este martes la entrega de útiles escolares a estudiantes de escuelas ubicadas en distintos ejidos del municipio.

La entrega fue posible gracias a la gestión realizada por Presidencia Municipal a través del Departamento de Desarrollo Rural, quienes pidieron ante Súper Gutiérrez paquetes de útiles especiales para adquirir los suficientes, logrando la compra con recursos municipales y fueron destinados a alumnos de las comunidades rurales.

En representación del alcalde Javier Flores Rodríguez, se trasladaron el regidor de Desarrollo Rural, Armando Contreras Garza, y el director del departamento, Manuel Rodríguez Lara, con un recorrido por las instituciones educativas para hacer llegar los útiles directamente a los estudiantes.

Durante esta jornada se visitaron las comunidades de San Antonio de las Higueras, San Lorenzo, San Antonio de la Cascada, Sombrerete, San Francisco y Congregación Santa Gertrudis, donde se entregaron los útiles escolares.

El Departamento de Desarrollo Rural destacó que estas acciones forman parte del trabajo de gestión que realiza el Ayuntamiento para acercar beneficios a las familias del campo y respaldar a los estudiantes de las comunidades rurales.