Prótesis mamarias artesanales benefician a 600 mujeres en Saltillo

SALTILLO, Coah.- El Instituto Municipal de la Mujer de Saltillo lleva 940 prótesis mamarias artesanales elaboradas y prevé completar mil 200 en diciembre, con las que beneficiará a 600 mujeres que han enfrentado el cáncer de mama, informó su titular, Vanessa Fernández.

La funcionaria explicó que la meta es entregar dos prótesis a cada beneficiaria y destacó la participación de empresas y personas que colaboran en la confección de estas piezas.

El proyecto fue impulsado por Liliana Gámez, creadora del taller de prótesis artesanales, quien participa en el cierre de las piezas y recibirá un reconocimiento por su labor.

Fernández detalló que el proceso requiere distintos materiales, entre ellos tela y pequeñas cuentas que se colocan en el interior para dar forma a las prótesis. Las piezas se confeccionan con máquinas de coser disponibles en el Instituto Municipal de la Mujer.

Las empresas participantes contribuyen en la elaboración, mientras que Gámez se encarga de cerrar las piezas. Además, cada prótesis incluye un mensaje de aliento escrito por la persona que colaboró en su confección, con palabras de apoyo y buenos deseos para quien la recibirá.

La titular del Instituto señaló que esta iniciativa busca brindar apoyo a las mujeres que han enfrentado el cáncer de mama, particularmente a quienes requieren una prótesis mamaria después de un procedimiento quirúrgico.

El proyecto se presentó durante una brigada organizada en coordinación con el DIF Municipal de Saltillo, encabezado por Luli López, como parte de las actividades del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

Durante la jornada también se ofrecieron exámenes de la vista y la posibilidad de recibir lentes un mes después, para quienes resulten beneficiarias. Asimismo, se brindaron servicios de cuidado personal, como cortes de cabello y aplicación de uñas.

Fernández agradeció el respaldo del alcalde de Saltillo para impulsar proyectos dirigidos a las mujeres y destacó que el Instituto también desarrolla iniciativas como Nuevo Comienzo.

Agregó que la dependencia cuenta con abogadas para brindar asesoría legal y personal de psicología para quienes requieren atención o terapia.