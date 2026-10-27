Estudiantes del ITS bloquean bulevar Venustiano Carranza: Exigen transparencia

SALTILLO, Coah. - Estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) bloquearon ambos sentidos del bulevar Venustiano Carranza, frente al plantel, durante una manifestación realizada este martes 27 de octubre para exigir transparencia en el manejo de recursos y respuestas sobre decisiones administrativas.

El cierre vial movilizó a personal de la Subdirección de Tránsito, que brindó apoyo en la zona para prevenir accidentes. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhortó a los automovilistas a utilizar vías alternas, entre ellas los bulevares Isidro López Zertuche y las calles Hidalgo, Abasolo y Lafragua.

Entre las principales inconformidades de los estudiantes se encuentra el destino del dinero recaudado mediante las inscripciones a una carrera 5K. Los manifestantes solicitaron aclarar si las playeras entregadas durante el evento fueron pagadas con esos recursos o patrocinadas, pues señalaron que la comida fue proporcionada por patrocinadores.

También exigieron información sobre un viaje a Japón, al cuestionar quiénes participaron, cuáles fueron los motivos de la visita y qué actividades educativas realizaron. Además, solicitaron evidencias de los resultados académicos de esa experiencia.

Otro de los señalamientos se relaciona con presuntos gastos administrativos y la compra de mobiliario. Los alumnos cuestionaron la adquisición de una sala con un costo aproximado de 20 mil pesos en una tienda Costco y pidieron aclarar las circunstancias de la compra y su destino.

La comunidad estudiantil también planteó la necesidad de mejorar las condiciones para que los alumnos puedan vender sus productos dentro del plantel. En particular, cuestionó el funcionamiento del Mercatec, al considerar que se da mayor prioridad a comerciantes externos que a los propios estudiantes emprendedores.

La manifestación mantenía cerrados ambos sentidos del bulevar Venustiano Carranza, frente al ITS, de acuerdo con el reporte emitido por Tránsito Municipal a las 11:40 horas.

Hasta ese momento, las demandas correspondían a los señalamientos de los manifestantes y se esperaba una postura oficial de las autoridades del Instituto Tecnológico de Saltillo.