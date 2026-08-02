Forja Javier Flores una vida en la radio

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Durante más de cuatro décadas, la voz de Javier Flores Loera ha acompañado a generaciones de radioescuchas de la Región Centro de Coahuila. Su trayectoria en los medios y su labor como promotor artístico lo han convertido en una figura representativa de la vida cultural de San Buenaventura.

Con más de 45 años de carrera, Flores Loera ha sido protagonista de la evolución de la radio regional y de la organización de espectáculos que fortalecieron la identidad del municipio, principalmente a través de la Feria de San Buenaventura.

Originario de Cananea, Sonora, donde nació el 4 de octubre de 1962, llegó a la Región Centro en 1974 junto con su familia. Tras vivir en Monclova, encontró en San Buenaventura el lugar donde consolidó su desarrollo profesional y personal.

Su acercamiento a la radio surgió desde adolescente, influenciado por su padre, Raúl Flores, dedicado a la publicidad y producción de programas radiofónicos. Inspirado por locutores como Donato Cortés y Ciro Joel Cepeda, comenzó a construir su camino frente al micrófono.

A los 15 años recibió su primera oportunidad en XEXU Radio Variedades de Frontera, donde inició grabando comerciales. Después de años de preparación, el 1 de enero de 1979 comenzó formalmente su carrera profesional.

En 1987 se integró a XHWQ "La Súper Estación" de Monclova, donde permaneció durante 37 años y condujo programas como La Era del Rock, Camino al Altar, Una Cita con Javier y México, Sus Voces y Canciones, espacios que marcaron a varias generaciones.

Además de su labor como locutor, en 2013 fue nombrado secretario general del Sindicato de Locutores, Sección Monclova-Frontera, donde impulsó acciones en beneficio del gremio.

Su trabajo también trascendió la radio al participar en campañas sociales y convertirse en un vínculo entre la comunidad y los medios de comunicación.

Como promotor artístico, durante más de cuatro décadas ha impulsado la Feria de San Buenaventura, contribuyendo a la presentación de reconocidos artistas y al crecimiento de uno de los eventos más importantes de la región.

En 2024 recibió un reconocimiento por sus 45 años de trabajo ininterrumpido en la promoción artística de la feria.

La historia de Javier Flores Loera representa una trayectoria ligada a la radio, la cultura y las tradiciones de San Buenaventura. Su voz permanece en la memoria de quienes durante décadas siguieron su trabajo desde los micrófonos y los escenarios.