Reparan vialidades en Lomas del Refugio

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de rehabilitación de pavimento en distintos sectores de la ciudad, con labores en el bulevar Teodoro Sánchez Dávila, el bulevar Francisco Coss y diversas vialidades de las colonias Lomas del Refugio, Misión Cerritos, Santa Lucía y Sierra Blanca. El alcalde Javier Díaz González informó que las cuadrillas del programa "Aquí Andamos" realizan acciones permanentes para mejorar las condiciones de las vialidades y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones. En la colonia Lomas del Refugio, personal de Infraestructura y Obra Pública reparó diversos tramos dañados del bulevar Teodoro Sánchez Dávila, entre el bulevar Antonio Cárdenas y la calle Bolivia, donde se atendieron las zonas con mayor deterioro.

De manera simultánea, las cuadrillas municipales intervinieron calles de las colonias Misión Cerritos, Santa Lucía y Sierra Blanca, además del bulevar Misión Santa Lucía, con trabajos de rehabilitación de pavimento.

Las labores también incluyeron la reparación de distintos tramos del bulevar Francisco Coss, en ambos sentidos de circulación, así como otras vialidades ubicadas en diferentes sectores de la ciudad. El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento vial que el municipio desarrolla con apoyo del Gobierno del Estado y destacó que la atención a reportes ciudadanos se realiza mediante el ChatBot "Saltillo Fácil", disponible en el número 844-160-08-08. Javier Díaz González afirmó que los trabajos continuarán de manera permanente para mantener las vialidades en mejores condiciones y fortalecer la seguridad de quienes transitan por la ciudad.