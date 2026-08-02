Llevan programa vial a las universidades

El curso gratuito "Rueda por tu vida", dirigido a motociclistas, comenzó a impartirse en instituciones de educación superior para fortalecer la cultura vial y prevenir accidentes.

SALTILLO, COAHUILA.- El programa gratuito para motociclistas "Rueda por tu vida", impulsado por el Gobierno Municipal de Saltillo a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, comenzó a impartirse en universidades con el objetivo de fortalecer la cultura vial y prevenir accidentes. El alcalde Javier Díaz González informó que el programa continuará de manera permanente y buscará ampliar su cobertura entre la comunidad estudiantil. La primera institución en recibir el curso fue la Universidad Carolina, donde personal de la Subdirección de Tránsito y Vialidad, en coordinación con la Federación de Policías y Oficiales Motociclistas de Coahuila, impartió capacitación teórico-práctica a estudiantes.

Acciones de la autoridad

La titular de la Subdirección de Tránsito y Vialidad, Zulema Banda Alemán, explicó que durante la jornada se abordaron temas relacionados con el Reglamento de Tránsito, medidas preventivas para la conducción de motocicletas y revisión del estado mecánico de las unidades y del equipo de protección. Además, se instaló un circuito cerrado para que los participantes realizaran prácticas de conducción en un entorno controlado. "La Universidad Carolina fue la primera a la que visitamos con este programa. Próximamente regresaremos a nuestra sede original, el Biblioparque Norte, donde los invitados principales serán estudiantes de otra universidad", señaló Banda Alemán.

Detalles confirmados

La funcionaria precisó que, aunque el programa llegará a instituciones de educación superior, el curso permanecerá abierto a cualquier persona motociclista interesada. Para solicitar información o inscribirse, se encuentra disponible el teléfono 844-290-2179. Desde agosto de 2025, el programa "Rueda por tu vida" ofrece capacitación gratuita para fomentar una conducción responsable y reducir los riesgos de accidentes entre usuarios de motocicleta.