Raúl Vera afirma que la homosexualidad no es pecado en Saltillo

El obispo emérito de Saltillo, Fray Raúl Vera López, afirmó que la homosexualidad "no es un pecado" y exhortó a la Iglesia católica a reconocer e incluir plenamente a las personas LGBTQ+ en la vida pastoral y comunitaria.

Durante la celebración eucarística realizada este fin de semana, el religioso sostuvo que la orientación sexual forma parte de la naturaleza humana y no debe considerarse una enfermedad ni una perversión.

"La homosexualidad es una cosa de la naturaleza y no es perversión humana ni enfermedad", expresó.

Vera López señaló que las personas de la diversidad sexual tienen derecho a participar en las comunidades católicas y a ejercer responsabilidades y liderazgos dentro de la Iglesia.

"Acompañar y fortalecer a estas personas es una responsabilidad grave que con ellos tenemos. Tienen derecho de participar en nuestras reuniones y también de ejercer el liderazgo de la fe", afirmó.

El obispo emérito añadió que la orientación sexual no es una condición elegida y que cuenta con una explicación desde la ciencia, por lo que rechazó cualquier forma de clasificación o exclusión basada en ella.

¿Qué declaró Raúl Vera sobre la comunidad LGBTQ+?

Posteriormente, mediante un mensaje dirigido a integrantes de la Red Católica Arcoíris México, agradeció las muestras de apoyo recibidas tras la difusión de un video de su participación y respondió a las críticas generadas.

"Agradezco que me hayan compartido este video, pues veo que mucha gente se ha molestado y nos ha calumniado por ser hermanos, pastores y amigos de la comunidad LGBTQ+", manifestó.

En el mismo mensaje reiteró que "la homosexualidad no es un pecado" y consideró que quienes condenan a las personas por su orientación sexual requieren actualizar su formación y asumir una actitud acorde con el mensaje cristiano.

Asimismo, convocó a construir comunidades basadas en la fe, la justicia, la caridad y el respeto mutuo, e invitó a caminar juntos en favor de una Iglesia más incluyente.

¿Cómo se expresó Raúl Vera sobre la inclusión en la Iglesia?

Al dirigirse a la Red Católica Arcoíris México, Vera López afirmó que las personas de la diversidad sexual forman parte de la comunidad eclesial.

"Sin ustedes la Iglesia no está completa. Ustedes son nuestra familia; no nos dejen solos en este caminar junto al Señor Jesús", expresó.

Finalmente, llamó a que las comunidades católicas integradas por personas LGBTQ+ y sus aliados sean reconocidas por su testimonio de fe, diversidad y unidad, como una expresión de inclusión dentro de la Iglesia.