San Buenaventura, Coah. — Con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito y brindar mayor seguridad a los automovilistas, el ayuntamiento de San Buenaventura realiza trabajos de limpieza y mantenimiento en la carretera estatal 34, en el tramo que comprende del ejido Santa Gertrudis hacia el municipio de Abasolo, específicamente en el sector conocido como "Las Curvas".

El alcalde Javier Flores Rodríguez, en coordinación con el regidor de Desarrollo Rural, Armando Contreras, y el director de Obras Públicas, Julio Ríos, supervisó las labores de desmonte, despalme y retiro de maleza a lo largo de esta importante vía de comunicación.

Los trabajos se llevan a cabo debido a que, en algunos puntos, la vegetación había crecido considerablemente, obstruyendo la visibilidad de los conductores, principalmente al transitar por las curvas.

El alcalde Javier Flores Rodríguez informó que estas actividades son a favor de los caminos rurales para favorecer una circulación más segura y atender las necesidades de las comunidades que utilizan diariamente esta carretera.