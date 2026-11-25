MÚZQUIZ, Coah. - La licenciada Laura Luz Pérez Castro, coordinadora regional del DIF, destacó el gran respaldo brindado por el gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, mediante programas alimentarios y apoyo a la discapacidad en la Región Carbonífera.

De igual forma, felicitó al mandatario por este su tercer informe de resultados: "estamos muy contentos de recibirlo aquí en la región por lo que, reconocemos y aprobamos el gran trabajo que ha realizado en estos tres años de gobierno", mencionó.

La funcionaria dijo que los coahuilenses han sido testigos del avance en cada rubro, no únicamente en esta cuenca sino en todo Coahuila, iniciando, destacó, porque nos sentimos seguros, estamos cuidados y protegidos, nos podemos movilizar a cualquier ciudad, a cualquier hora del día y sabemos que viajamos con la tranquilidad de que vamos a llegar a nuestro destino con bien.

"Eso se agradece mucho, que los jóvenes aquí en Coahuila tienen libertad para salir para hacer sus funciones recreativas y están cuidados por un gran gobernador", como lo es el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, destacó la entrevistada.

Aunado a ello, externó, desde DIF Coahuila, junto a la ingeniera Liliana Salinas, son muchos los programas que el gobernador realiza, pues está muy pendiente de las personas con vulnerabilidad a quienes se les entregan canastas alimentarias.

Este año, abundó, el gobernador junto con la presidenta del DIF Coahuila tuvieron a bien tener un programa de visibilización hacia las personas con discapacidad, quienes hoy en día cuentan con una beca económica, se les entregan los aparatos ortopédicos que necesitan y también están inscritos en el padrón de apoyo alimentario.

Dijo que niños y niñas en las primarias cuentan con su alimentación nutritiva, las personas con discapacidad también cuentan con un traslado, y esto es gracias a la visión de un gran gobernador que ha llevado a Coahuila a los primeros lugares nacionales en seguridad y en empleabilidad.

"Coahuila sin duda el mejor estado para vivir, nosotros lo podemos vivir aquí en la Región Carbonífera, así es que nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por todas estas acciones al mandatario estatal", señaló la licenciada Laura Luz Pérez Castro.