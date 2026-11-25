MÚZQUIZ, Coah. - Tras asistir al Tercer Informe de Gobierno del gobernador, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, el licenciado Jaime Bueno Zertuche, director general del IEEA, destacó los avances que se tienen en dicho instituto, gracias al mandatario estatal.

"Estamos muy contentos de ser testigos de los grandes logros que se tienen en el estado bajo el liderazgo del gobernador, ya que cada uno de los compromisos que se hicieron hace unos cuantos años se están cumpliendo y se traducen en una mejor calidad de vida de las y los coahuilenses", expresó.

En materia de educación, que es la que nos compete directamente, quiero decir que Coahuila es de los primeros lugares en el combate al analfabetismo, de los primeros en el combate al rezago en primaria y de los primeros en el combate al rezago en secundaria, lo que habla del gran trabajo de las y los coahuilenses bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Indicó que se cubren todos los ejes, todos los rubros, sobre todo para beneficiar a todos los coahuilenses, destacando también el tema de la seguridad como muy importante.

Finalmente, señaló que Coahuila es el estado con más percepción de seguridad en el país, lo que habla del gran trabajo que se ha realizado y del gran liderazgo y compromiso del gobernador para seguir echándole todas las ganas a fin de tener una mejor calidad de vida y seguir siendo el mejor estado para vivir en el país.