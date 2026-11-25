MÚZQUIZ, COAH.- Los mejores resultados en acciones que redundan en gran beneficio para todas las familias coahuilenses es lo que observamos en el Tercer Informe de Gobierno del ingeniero Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, expresó en entrevista la licenciada Carolina Morales Iribarren, subsecretaria del Trabajo.

"Que Dios bendiga a nuestro Gobernador para seguir adelante", mencionó, destacando que, al ser testigo del arduo trabajo realizado por el mandatario estatal, puede asegurar que es un trabajo bastante impresionante, contando además con un gran equipo.

Por lo anterior, externó: "mis felicitaciones, mi admiración y respeto para el gobernador Manolo Jiménez a quien le doy una calificación más de 10, excelente", destacó.

Sobre acciones en materia de empleos para el 2027, añadió que tienen ya una agenda muy completa y lista para seguir trabajando en bien de las familias de cada una de las regiones que conforman el estado de Coahuila.

Precisó que el Ejecutivo del Estado ha apoyado mucho a la dependencia de la Secretaría del Trabajo y no cabe duda que para el próximo año vienen cosas mejores para todos los coahuilenses en el rubro de empleos.