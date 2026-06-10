Javier Flores reconoce a estudiantes destacados en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció a tres destacados estudiantes de nivel primaria que lograron obtener la certificación en el dominio del idioma inglés, avalada por la Universidad de Oxford, resultado de su esfuerzo, disciplina y aprovechamiento académico dentro del programa estatal de fortalecimiento educativo Level Up.

Los alumnos cumplieron satisfactoriamente con las cátedras, evaluaciones y requisitos establecidos para acreditar sus conocimientos del idioma extranjero. El proceso incluyó una evaluación diagnóstica, un ejercicio simulador, el examen de certificación y una entrevista en inglés aplicada por un evaluador externo.

Los estudiantes reconocidos fueron Keily Isabela Aguilar Rodríguez, de la Escuela Primaria Dr. Ruperto del Valle, bajo la instrucción del maestro Omar Perales; María Fernanda Cortés Martínez, de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, guiada por la docente Gabriela Rodríguez; y Raúl Romero Honorato, de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, alumno del maestro Sergio Soria.

Como parte del reconocimiento a este importante logro académico, el alcalde invitó a los tres estudiantes y a sus respectivos docentes a un desayuno especial, donde expresó su orgullo por el esfuerzo demostrado y por representar dignamente a San Buenaventura mediante su preparación y dedicación.

Durante el encuentro, Javier Flores destacó que estas certificaciones forman parte de los beneficios impulsados a través del programa estatal Inspira Coahuila, encabezado por Paola Rodríguez, iniciativa que promueve mayores oportunidades de desarrollo educativo para niñas, niños y jóvenes de la entidad.

El presidente municipal reiteró además su compromiso de continuar respaldando acciones que fortalezcan la educación y permitan a los estudiantes acceder a mejores herramientas para su formación académica y profesional.