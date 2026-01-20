Atención ciudadana en San Buenaventura: Javier Flores Rodríguez recibe peticiones

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El programa Martes Ciudadano continúa consolidándose como uno de los espacios de atención más solicitados por la población, al permitir un acercamiento directo entre autoridades y ciudadanía para atender necesidades prioritarias en San Buenaventura.

Desde tempranas horas, el alcalde Javier Flores Rodríguez recibió a decenas de sambonenses en su despacho, donde escuchó de manera personal diversas peticiones, inquietudes y sugerencias relacionadas con alumbrado público, obras públicas, servicios básicos y casos de vulnerabilidad social.

Durante la jornada, el Edil reiteró su compromiso de mantener un gobierno cercano y sensible a las necesidades de la población.

"Este espacio nos permite escuchar de primera mano a la gente y dar seguimiento puntual a cada solicitud. Esa es la forma de gobernar: de frente y con responsabilidad", expresó el alcalde Javier Flores Rodríguez.

Ciudadanos que acudieron a la Presidencia Municipal destacaron la importancia de este programa.

"Es muy bueno que el alcalde nos atienda personalmente, aquí sí nos escuchan y nos dan respuesta", señalaron los habitantes.

"Vine por un tema de alumbrado y me voy con la tranquilidad de que ya se le dará seguimiento", externo una ama de casa.