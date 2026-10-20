Don Chuy Ortiz homenajeado en la Expo Coahuila 2026 por su trayectoria

San Buenaventura, Coah.– El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, asistió a la inauguración de la Expo Coahuila y del Rodeo Saltillo 2026, donde expresó su entusiasmo por este proyecto impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, que promueve la identidad, las tradiciones y la cultura vaquera de Coahuila.

El presidente municipal destacó que este tipo de eventos coinciden con las raíces y costumbres de San Buenaventura, municipio que se distingue por su ambiente vaquero, la afición al rodeo y la celebración de actividades que mantienen vivas las tradiciones del campo.

Durante el evento, Javier Flores Rodríguez mostró su entusiasmo especialmente por el homenaje otorgado a Don Chuy Ortiz, del Rancho La Viga, quien ya forma parte de las estrellas del rodeo, en reconocimiento a su trayectoria y aportación a esta actividad.

Don Chuy Ortiz ha hecho del Rancho La Viga, ubicado en Castaños, Coahuila, un espacio de impulso al rodeo y es identificado por el público que asiste a los espectáculos de montas que forman parte de la cartelera de la Feria de San Buenaventura, donde su presencia se ha convertido en un referente de estas celebraciones.

Su reconocimiento en el Rodeo Saltillo 2026 representa un motivo de orgullo para la región Centro de Coahuila, al destacar a quienes han contribuido a mantener viva la tradición vaquera y el gusto por el rodeo entre distintas generaciones.

El alcalde Javier Flores Rodríguez celebró que figuras representativas de la región reciban este tipo de distinciones en eventos de alcance estatal, pues contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y a proyectar las costumbres que distinguen a los municipios coahuilenses.