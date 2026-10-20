Frontera inicia reparación de calles

FRONTERA, Coah. - Con una inversión estimada de entre seis y siete millones de pesos, el municipio de Frontera prepara una primera etapa de reparación de calles para atender los baches más profundos y peligrosos en distintas zonas de la ciudad.

Carlos Thompson González, director de Obras Públicas, informó que se tiene previsto intervenir aproximadamente 7 mil metros cuadrados de pavimento, con trabajos enfocados en entre 30 y 40 vialidades principales.

Detalló que las primeras acciones se concentrarán en sectores como las colonias Borja y Occidental, además de la zona centro y otras avenidas con daños que representan un riesgo para los automovilistas.

El funcionario explicó que el ayuntamiento cuenta con obras autorizadas mediante distintos programas, con las que busca avanzar en la atención de los problemas de infraestructura antes de concluir el año.

A estos recursos se sumará el programa de carpeteo y bacheo autorizado por el gobierno del estado, resultado de las gestiones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú ante el gobernador.

Thompson González señaló que esperan comenzar los trabajos durante esta semana, aunque precisó que la inversión definitiva todavía está por determinarse.

La intervención priorizará los puntos donde los baches tienen mayor profundidad, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y reducir riesgos para quienes transitan por las vialidades afectadas.