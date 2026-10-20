Ciclista resulta lesionado tras accidente en Saltillo

SALTILLO, Coah. - Un ciclista de 20 años resultó lesionado tras ser impactado por una camioneta Chevrolet en el cruce de avenida Universidad e Isidro López Zertuche, en Saltillo.

El joven sufrió una luxación en la rodilla izquierda y fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja para recibir atención médica.

El lesionado, identificado como Francisco, terminó sobre el pavimento luego del percance, en el que participó una camioneta conducida por Juan Antonio, de 59 años.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista presuntamente avanzó con la luz verde del semáforo sin percatarse de la presencia del ciclista.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a sus instalaciones, luego de confirmar la lesión en la rodilla izquierda.

El conductor quedó a disposición de agentes de Tránsito, quienes realizarán las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.