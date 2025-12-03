Javier Flores Rodríguez encabeza encendido del árbol navideño en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, acompañado de su familia, encabezó el tradicional Encendido del Árbol Navideño en la Plaza Francisco Villa, un espacio recientemente renovado que iluminó el espíritu decembrino en el corazón del municipio.

El Ayuntamiento ofreció a los asistentes churros y champurrado, un gesto que disfrutaron decenas de familias, gracias al apoyo del cabildo y de la familia del alcalde, quienes participaron activamente en la convivencia.

La decoración navideña fue posible gracias al trabajo coordinado de las distintas áreas municipales, que se dieron a la tarea de vestir la plaza con luces, figuras y detalles festivos. Como parte de la celebración, Santa Claus, un duende y el Grinch hicieron presencia caracterizados para sorprender a niñas y niños, generando un ambiente lleno de alegría y diversión.

El majestuoso pino fue colocado frente al busto de Pancho Villa, creando un escenario ideal para que las familias sambonenses disfruten del set navideño durante toda la temporada. En el fondo destaca la emblemática rotonda del Árbol de la Vida, símbolo de identidad, tradición y unión para San Buenaventura.

El alcalde Flores Rodríguez invitó a todas las familias a visitar la plaza durante estas fiestas, y a disfrutar de los atractivos y espacios que fortalecen la convivencia y el espíritu navideño en la comunidad.