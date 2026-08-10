Javier Flores Rodríguez atiende a vecinos en Lunes Ciudadano: San Buenaventura

San Buenaventura, Coah. – El alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó la edición del programa "Lunes Ciudadano" en la colonia Pueblo Nuevo, donde vecinos de este sector y colonias aledañas recibieron atención directa por parte de dependencias municipales y estatales.

Durante la jornada se contó con la participación del equipo estatal de Mejora Coahuila, así como personal de SIMAS y Recaudación de Rentas, quienes brindaron orientación y recibieron solicitudes de la población.

Entre las principales peticiones planteadas por los habitantes destacaron temas relacionados con limpieza de espacios públicos, reparación de pavimento, baches, mantenimiento del alumbrado público y apoyo para la obtención de medicamentos.

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que las solicitudes recibidas serán atendidas de manera prioritaria y que se trabajará de forma coordinada con las diferentes áreas municipales para dar respuesta a las necesidades expuestas por la ciudadanía.

"El compromiso es que para el próximo jueves, cuando se realicen las acciones del programa Mejora Tu Colonia, estas peticiones tengan avances significativos o estén cubiertas. Por ello acudimos acompañados por directores y personal de las distintas dependencias municipales para brindar atención inmediata y cercana", señaló.

En esta edición participaron los titulares y personal de Alumbrado Público, Servicios Primarios, DIF Municipal, SIMAS, Obras Públicas, Contraloría, Transporte y Vialidad, Salud, Desarrollo Social, Protección Civil, Seguridad Pública y Catastro, quienes instalaron módulos de atención para escuchar y resolver las inquietudes de los ciudadanos.