Castaños: el Gobierno municipal intensifica el bacheo en calles y avenidas

Castaños, Coah.- Como parte de las acciones para mejorar la infraestructura vial, el Gobierno municipal de Castaños mantiene activo un intenso programa de bacheo, con trabajos en diferentes colonias y avenidas que presentan mayor necesidad de atención.

Por indicaciones de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, personal del área de Transporte y Vialidad continúa con las labores de rehabilitación, atendiendo las peticiones de la ciudadanía y dando prioridad a los sectores donde las condiciones de las calles requieren una intervención inmediata.

En esta ocasión, los trabajos se concentran en el boulevard Juárez, entre otras vialidades donde se realizan labores de bacheo para mejorar las condiciones de circulación y ofrecer mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones.

La presidenta municipal Yesica Sifuentes Zamora destacó que el mantenimiento de las vialidades es una prioridad de su administración, debido a que contribuye a mejorar la movilidad, prevenir accidentes y reducir posibles daños a los vehículos.

"Las recientes lluvias aumentaron de manera importante las labores de bacheo que se tienen que realizar en los distintos sectores del municipio, por lo que estamos intensificando las labores para mejorar la infraestructura vial, garantizando calles seguras y accesibles para todos los ciudadanos", destacó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora señaló que en un municipio como Castaños es fundamental mantener en buenas condiciones las vialidades, ya que representan una parte esencial de la movilidad diaria de las familias y de las actividades comerciales y productivas.

Afirmó que los trabajos de bacheo responden tanto a las necesidades detectadas por el Gobierno municipal como a las solicitudes realizadas por los propios ciudadanos, fortaleciendo así un programa enfocado en atender de manera directa las demandas de la comunidad.

Estas actividades continuarán durante los próximos días en más colonias y avenidas, con el propósito de avanzar gradualmente en la rehabilitación de las calles y contar con vialidades más seguras, funcionales y transitables para toda la comunidad.