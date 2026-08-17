Javier Flores Rodríguez escucha a vecinos en Lunes Ciudadano en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah. – El alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó una nueva jornada de Lunes Ciudadano en la colonia Ampliación 18 de Febrero, donde atendió de manera directa a vecinos que presentaron reportes, solicitudes y propuestas para mejorar su sector.

Durante el encuentro realizado en el techado de la colonia, de 9:00 a 11:00 de la mañana, el presidente municipal escuchó personalmente las inquietudes de las familias, dando seguimiento a temas relacionados con bacheo, reparación de luminarias, limpieza de áreas verdes y servicios públicos.

Asimismo, se brindó atención a ciudadanos de otros sectores del municipio que acudieron para plantear asuntos relacionados con el próximo regreso a clases, así como diversas necesidades de carácter social y comunitario.

En esta jornada participaron representantes de distintas dependencias municipales, entre ellas Alumbrado Público, Servicios Primarios, DIF, SIMAS, Obras Públicas, Contraloría, Transporte y Vialidad, Salud, Desarrollo Social, Protección Civil, Seguridad Pública, Catastro y Recaudación, con el objetivo de ofrecer respuestas y soluciones inmediatas a la población.

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que el programa Lunes Ciudadano fortalece la comunicación entre gobierno y ciudadanía, permitiendo conocer de primera mano las necesidades de las familias y dar seguimiento oportuno a cada solicitud.

"Seguimos trabajando de cerca con nuestra gente, cada lunes asistiremos a sus colonias, escuchando su voz y atendiendo sus necesidades para construir juntos un mejor San Buenaventura", expresó el edil.