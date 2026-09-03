Javier Flores Rodríguez escucha a vecinos en Miércoles Ciudadano

San Buenaventura, Coah. – Con el compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente, el alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó una nueva jornada del programa Miércoles Ciudadano en la colonia Solidaridad, donde escuchó y atendió de manera directa las necesidades planteadas por los vecinos del sector.

Durante la audiencia realizada en el área verde de la colonia, de 9:00 a 11:00 de la mañana, las familias tuvieron la oportunidad de realizar gestiones, trámites y solicitudes relacionadas principalmente con servicios públicos, obras públicas, alumbrado, agua potable y apoyos del DIF Municipal.

El presidente municipal dedicó tiempo a dialogar personalmente con los ciudadanos que acudieron a presentar reportes, propuestas y peticiones para mejorar su comunidad, reiterando que cada una de ellas recibe seguimiento puntual por parte de la administración municipal.

Entre las solicitudes más recurrentes destacaron temas de bacheo, reparación de luminarias, mantenimiento y limpieza de áreas verdes, así como servicios de agua y drenaje, los cuales fueron canalizados de manera inmediata a las dependencias correspondientes.

En esta jornada participaron funcionarios y personal de Alumbrado Público, Servicios Primarios, DIF Municipal, SIMAS, Obras Públicas, Contraloría, Transporte y Vialidad, Salud, Desarrollo Social, Protección Civil, Seguridad Pública, Catastro y Recaudación, brindando atención directa y soluciones oportunas a la ciudadanía.

Javier Flores Rodríguez agradeció la confianza de las familias de la colonia Solidaridad "El contacto directo con la gente nos permite trabajar con mayor sensibilidad y dar seguimiento a las necesidades reales de las familias de San Buenaventura", expresó el alcalde.