Javier Flores Rodríguez entrega apoyos económicos en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- El alcalde Javier Flores Rodríguez y su esposa, la presidenta honoraria del DIF San Buenaventura, Niria Isabel Ayala Mata, participaron en la entrega de apoyos económicos, aparatos funcionales y una nueva unidad especializada UNEDIF como parte del programa estatal "Veamos la Discapacidad", encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés.

Durante el evento, se destacó que esta estrategia integral busca fortalecer la inclusión, la movilidad y la calidad de vida de las personas con discapacidad en todo el estado, mediante apoyos directos y servicios especializados.

Niria Isabel Ayala Mata agradeció al gobierno del estado por continuar respaldando a las familias de San Buenaventura y reconoció la importancia de contar con una nueva unidad UNEDIF que permitirá ampliar la atención y el traslado de personas que requieren este servicio.

"Muchas familias atraviesan situaciones vulnerables y estos apoyos representan un gran beneficio. Estamos muy contentos porque nuestros sambonenses están siendo beneficiados con programas que realmente hacen la diferencia en su calidad de vida", expresó.

Asimismo, reconoció el trabajo de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, por impulsar acciones permanentes en favor de las personas con discapacidad y sus familias.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que el programa representa el cumplimiento de un compromiso con las familias coahuilenses y anunció el fortalecimiento del sistema de transporte adaptado mediante la incorporación de nuevas unidades UNEDIF.

Explicó que la beca del programa a personas con discapacidad consiste en un apoyo anual de 10 mil pesos por beneficiario, entregado a través de una tarjeta bancaria. En esta primera etapa, los beneficiarios recibieron el depósito correspondiente al primer semestre del año, equivalente a 5 mil pesos, recursos que podrán destinar a terapias, tratamientos médicos y otras necesidades relacionadas con su bienestar.

El mandatario estatal destacó que, a través de "Veamos la Discapacidad", se contempla una inversión superior a los 300 millones de pesos, reafirmando el compromiso de construir un Coahuila más inclusivo, solidario y con mayores oportunidades para todas las personas.

Como beneficiario, Cuauhtemoc Cisneros Cano recibió una silla de ruedas y agradeció a las autoridades, así como a la directora del DIF San Buenaventura, maestra Ilse Lozano, por integrar los expedientes junto a la señora Niria Ayala para acceder a estos apoyos que dignifican su vida diaria.