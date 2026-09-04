¡Hay lugares! Invitan a inscribir a niños en kínder

MONCLOVA, COAH.- Si estás buscando un espacio para que tu hijo o hija inicie su etapa preescolar, el Jardín de Niños Carmen Ramos del Río todavía cuenta con lugares disponibles y mantiene abiertas sus inscripciones.

El plantel invita a las familias a integrarse a su comunidad escolar, donde los pequeños pueden aprender, convivir y desarrollar sus habilidades mediante actividades acordes con su edad.

Actividades Educativas y Deportivas

Además de las actividades académicas, los alumnos participan en Educación Física, con ejercicios que favorecen desde temprana edad el desarrollo de sus habilidades motrices.

El plantel también cuenta con el apoyo del equipo USAER, que brinda acompañamiento especializado para favorecer la inclusión y atender las necesidades educativas de los alumnos.

Proceso de Inscripción

El Jardín de Niños Carmen Ramos del Río se encuentra ubicado frente al CBTis 36, facilitando su localización para las familias interesadas.

Para realizar el registro, los padres de familia o tutores deberán presentar en copia la CURP del alumno, comprobante de domicilio reciente, INE de ambos padres o tutores y un número telefónico de contacto.

Las familias interesadas en conocer más sobre el proceso de inscripción, horarios o visitar las instalaciones pueden comunicarse directamente al teléfono 866 120 3400.

La invitación está abierta para quienes todavía buscan un espacio donde sus pequeños puedan comenzar esta importante etapa de su formación, acompañados por personal educativo y con actividades que contribuyen a su desarrollo.