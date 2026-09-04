Poder Judicial de Coahuila suma jueces para reducir rezago en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El Poder Judicial de Coahuila incrementará su capacidad de atención con la incorporación de entre 22 y 25 nuevos jueces, una medida orientada a reducir el rezago y agilizar la resolución de los procesos judiciales.

Miguel Felipe Mery Ayup, presidente magistrado del Poder Judicial del Estado, informó que actualmente se cuenta con 105 juzgadores y que la meta es elevar la cifra a alrededor de 130.

Los nuevos integrantes se distribuirán en las áreas civil, familiar, mercantil, penal y laboral, con especial atención en Saltillo y Torreón, donde se concentra una parte relevante de los asuntos que llegan a los tribunales.

Mery Ayup explicó que uno de los principales problemas para mantener los expedientes al día es el volumen de casos asignados a cada juzgador. En promedio, cada juez debe atender alrededor de 2 mil juicios al año, una carga que limita la posibilidad de resolver los asuntos con mayor rapidez. "No es por falta de capacidad, lo que pasa es que cada uno de nuestros jueces lleva 2,000 juicios al año. Es humanamente y en el tiempo imposible poder ir al día", señaló.

Para hacer posible la ampliación de la estructura judicial, el Gobierno de Coahuila autorizó una partida adicional de 80 millones de pesos. De estos recursos, 51 millones se destinarán a la contratación de personal y al mejoramiento de las percepciones salariales, mientras que los 29 millones restantes, aproximadamente, serán utilizados para infraestructura tecnológica y la compra de vehículos para los actuarios.

La primera etapa comenzará durante septiembre, cuando se prevé incorporar a alrededor de 15 jueces en distintas regiones del estado. En esta fase se dará prioridad a los juzgados familiares, laborales y mercantiles de Saltillo, además de fortalecer los tribunales de Monclova, Piedras Negras, Acuña y Sabinas.

Posteriormente continuará el proceso hasta completar la incorporación de entre 22 y 25 juzgadores. Con el aumento de la plantilla, el Poder Judicial pretende distribuir de mejor manera la carga de expedientes y reducir los tiempos que deben esperar las personas involucradas en algún procedimiento judicial. El fortalecimiento contempla no sólo más personal, sino también recursos tecnológicos y herramientas de movilidad para mejorar las condiciones en las que se desarrollan las labores de los órganos jurisdiccionales.