Los riesgos de viajar en "raid": una alternativa económica con varias desventajas

En distintas ciudades de la Región Centro de Coahuila, los llamados "raids" se han convertido en una alternativa de transporte utilizada por personas que buscan trasladarse de una ciudad a otra a un costo menor que el de otros servicios.

La dinámica parece sencilla: un particular ofrece lugares en su vehículo y los pasajeros pagan una cantidad determinada por el traslado. Sin embargo, detrás de esta práctica existen diversos riesgos que muchas veces pasan desapercibidos.

Uno de los principales factores de riesgo es que los viajes se realizan en automóviles particulares, los cuales no necesariamente están preparados para operar de manera frecuente como servicio de transporte.

El estado mecánico de cada unidad puede variar considerablemente y, en muchos casos, los pasajeros desconocen cuándo fue realizada la última revisión del vehículo, cuáles son sus condiciones de seguridad o si cuenta con el mantenimiento adecuado.

Información sobre el conductor

A diferencia de un servicio formal, donde existen mecanismos de registro y control sobre los operadores, en un "raid" contratado directamente con un particular el pasajero puede tener poca información sobre la persona que conducirá.

Esto puede representar un riesgo adicional, particularmente cuando el servicio se ofrece a través de redes sociales o grupos de mensajería y conductor y pasajeros no tienen una relación previa.

Cobertura y responsabilidad ante un accidente

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es el seguro del vehículo.

No todos los seguros funcionan de la misma manera cuando un automóvil particular es utilizado para transportar pasajeros a cambio de un pago. Por ello, antes de abordar, el usuario difícilmente puede saber si la póliza contratada contempla las circunstancias específicas del traslado.

En caso de un accidente, esta situación puede convertirse en un problema para determinar las responsabilidades y la cobertura correspondiente.

Los viajes entre municipios suelen implicar circular por carreteras y vías de alta velocidad. Cualquier exceso de velocidad, distracción, cansancio, desperfecto mecánico o maniobra imprudente puede tener consecuencias graves.

Además, cuando un conductor realiza varios viajes diariamente para obtener ingresos, aumenta el tiempo que permanece al volante y, potencialmente, su exposición a situaciones de riesgo.

Otro punto que puede pasar desapercibido es el número de pasajeros.

Cuando existe una alta demanda, algunos conductores pueden intentar aprovechar al máximo los espacios disponibles en sus vehículos. Esto puede provocar que se viaje con poco espacio, equipaje dentro de la cabina o en condiciones que no sean las ideales para un traslado prolongado.

En un servicio regulado existen mecanismos relacionados con operadores, vehículos y condiciones de prestación del servicio.

La legislación de Coahuila contempla el transporte entre particulares dentro de un esquema regulado y establece requisitos relacionados con su operación.

El problema aparece cuando el usuario contrata simplemente un viaje con un particular sin tener certeza de si quien lo ofrece cumple con las condiciones correspondientes.

Lo barato puede terminar siendo costoso

El principal atractivo de los "raids" es económico. Para muchas personas representan una opción más accesible para trasladarse entre municipios.

Sin embargo, el ahorro en el precio del viaje también puede significar que el usuario esté aceptando mayores incertidumbres respecto al conductor, vehículo, seguro y condiciones del traslado.

Por ello, antes de abordar un vehículo particular a cambio de un pago, es recomendable verificar quién ofrece el servicio, las condiciones del automóvil y, especialmente, que exista una cobertura adecuada para los pasajeros.

Los "raids" pueden representar una alternativa de movilidad para quienes necesitan trasladarse entre ciudades, pero su popularidad también plantea la necesidad de analizar sus condiciones de seguridad y el cumplimiento de las disposiciones que regulan el transporte de pasajeros en Coahuila.