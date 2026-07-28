Javier Flores Rodríguez entrega material para el Salón Ejidal en Santa Gertrudis

Como parte del programa "Comprometidos con el Campo", el alcalde Javier Flores Rodríguez realizó una visita a la Congregación Santa Gertrudis para hacer entrega de material destinado a la restauración del Salón Ejidal, atendiendo así una de las solicitudes planteadas por los habitantes de la comunidad.

Durante el evento, el presidente municipal se comprometió a seguir impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo de las comunidades rurales, destacando que el trabajo coordinado entre sociedad y gobierno permite alcanzar mejores resultados en beneficio de las familias.

La entrega del apoyo se llevó a cabo en compañía del comisariado ejidal, Emanuel Sandoval, a quien el alcalde dijo va a continuar respaldando las necesidades de la Congregación Santa Gertrudis a través de programas que impulsen el bienestar del campo.

En el acto también estuvieron presentes el regidor Armando Contreras Garza; el director de Desarrollo Rural, Manuel Rodríguez; y la coordinadora de Mejora Municipal, María Rosa Iglesias, quienes trabajan con la disposición de seguir apoyando de manera cercana con la ciudadanía.

En su mensaje, el alcalde Javier Flores Rodríguez señaló que su administración continuará atendiendo las necesidades de las comunidades rurales mediante acciones concretas que mejoren su infraestructura y calidad de vida, reiterando que cada compromiso cumplido representa un paso más hacia el desarrollo del municipio.