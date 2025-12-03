Javier Flores Rodríguez destaca avances en seguridad de San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, destacó que la coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios de la Región Centro ha permitido fortalecer la seguridad y generar beneficios directos para la población, posicionando al municipio como uno de los más seguros de Coahuila.

El edil señaló que actualmente San Buenaventura cuenta con una amplia red de cámaras de vigilancia instaladas en puntos estratégicos, lo que ha permitido mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidente.

Añadió que, a petición de los ganaderos, también se colocarán cámaras en las brechas de los ejidos con el fin de reforzar la vigilancia en estas zonas rurales.

Flores Rodríguez explicó que se realizan recorridos constantes en los ranchos que colindan con el municipio de Múzquiz, como parte de las acciones para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes viven o trabajan en estas áreas. Subrayó que mantener una estrecha coordinación entre corporaciones municipales y estatales es clave para seguir preservando la tranquilidad en San Buenaventura.

El alcalde aprovechó para agradecer al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el respaldo brindado a los municipios de la región, destacando que su apoyo ha sido fundamental para fortalecer la seguridad y mantener la estabilidad en San Buenaventura.