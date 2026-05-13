Javier Flores Rodríguez supervisa obra de canchas deportivas en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- El alcalde Javier Flores Rodríguez realizó un recorrido de supervisión por la obra de construcción de las nuevas canchas deportivas en la colonia Solidaridad, proyecto que busca fortalecer los espacios de recreación y fomentar el deporte entre niños, jóvenes y familias del sector.

Durante la visita, el edil constató los avances de la obra y destacó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura deportiva que contribuya a la sana convivencia y al desarrollo integral de la comunidad.

Las nuevas canchas brindarán un espacio digno y seguro para la práctica deportiva, además de convertirse en un punto de encuentro para las familias de la colonia Solidaridad y sectores cercanos.