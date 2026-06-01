Javier Flores Rodríguez supervisa rehabilitación de espacio recreativo en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- Como parte de las acciones encaminadas a mejorar la infraestructura urbana y brindar espacios dignos para las familias, el alcalde Javier Flores Rodríguez realizó un recorrido de supervisión por los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en un nuevo espacio recreativo de la colonia Nueva Esperanza.

El Edil saludó al personal operativo y técnico del Departamento de Obras Públicas, con quienes revisó los avances de esta importante obra, que busca ofrecer a niñas, niños y jóvenes un lugar seguro para la recreación, el deporte y la sana convivencia.

Durante la visita, Javier Flores destacó que su administración ha apostado de manera decidida por la recuperación y creación de espacios públicos, convencido de que estos lugares contribuyen al bienestar de las familias y al desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Señaló que este proyecto cobra especial relevancia ante la próxima temporada vacacional, ya que permitirá a los menores contar con instalaciones adecuadas para el esparcimiento y la convivencia comunitaria.