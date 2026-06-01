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Coahuila

Javier Flores Rodríguez supervisa rehabilitación de espacio recreativo en San Buenaventura

La rehabilitación del espacio recreativo en la colonia Nueva Esperanza busca fomentar la convivencia familiar y el deporte.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 01 junio, 2026 - 05:23 p.m.
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  • Javier Flores Rodríguez supervisa rehabilitación de espacio recreativo en San Buenaventura

    Personal de Obras Públicas continúa con las labores para habilitar un área destinada al deporte, la recreación y la convivencia de niñas, niños y jóvenes.

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    El Gobierno Municipal impulsa la recuperación de espacios públicos con el objetivo de ofrecer entornos seguros y funcionales para la comunidad.

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    Durante el recorrido de supervisión se revisaron los avances de la obra que busca fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector.

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San Buenaventura, Coah.- Como parte de las acciones encaminadas a mejorar la infraestructura urbana y brindar espacios dignos para las familias, el alcalde Javier Flores Rodríguez realizó un recorrido de supervisión por los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en un nuevo espacio recreativo de la colonia Nueva Esperanza.

El Edil saludó al personal operativo y técnico del Departamento de Obras Públicas, con quienes revisó los avances de esta importante obra, que busca ofrecer a niñas, niños y jóvenes un lugar seguro para la recreación, el deporte y la sana convivencia.

 

Durante la visita, Javier Flores destacó que su administración ha apostado de manera decidida por la recuperación y creación de espacios públicos, convencido de que estos lugares contribuyen al bienestar de las familias y al desarrollo integral de las nuevas generaciones.

 

Señaló que este proyecto cobra especial relevancia ante la próxima temporada vacacional, ya que permitirá a los menores contar con instalaciones adecuadas para el esparcimiento y la convivencia comunitaria.

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