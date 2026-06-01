Javier Díaz garantiza seguridad en Saltillo durante elecciones del 7 de junio

SALTILLO, Coahuila.- El alcalde Javier Díaz afirmó que Saltillo se encuentra preparado para brindar las condiciones de seguridad necesarias durante el proceso electoral del próximo 7 de junio, con el objetivo de que la ciudadanía participe en una jornada democrática en un ambiente de tranquilidad y orden.

El edil destacó que existe una estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la integridad de las y los saltillenses que acudirán a las urnas a elegir a sus representantes en el Congreso del Estado para los próximos tres años. "Estamos listos para que sea una fiesta democrática, para salvaguardar la integridad de las y los saltillenses que van a acudir a las urnas. Queremos que participe la mayor cantidad posible de ciudadanos", expresó.

Díaz hizo un llamado a la población para no dejarse engañar ni intimidar por posibles acciones que, dijo, suelen presentarse en la recta final de los procesos electorales. "En los últimos años hemos visto que durante la última semana antes de las elecciones empiezan a suceder cosas raras o extrañas que no son propias de nuestra ciudad. Por eso pedimos a la ciudadanía que no se deje engañar", señaló.

El alcalde advirtió que podrían presentarse intentos de extorsión, amedrentamiento o generación de miedo entre la población, aunque aseguró que las autoridades mantendrán las acciones necesarias para preservar la paz y la seguridad. "Puede haber grupos que intenten intimidar o inculcar miedo, pero vamos a garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad de las familias saltillenses", sostuvo.

Respecto a la presencia de personas externas que pudieran intentar alterar el desarrollo de la jornada electoral, reiteró que las autoridades se mantienen vigilantes y que cualquier situación será atendida por las instancias correspondientes. Asimismo, destacó que desde semanas atrás se reforzó la presencia de elementos de seguridad en colonias, barrios, ejidos y comunidades rurales, con el propósito de prevenir incidentes y responder con rapidez ante cualquier eventualidad.

"Hay una instrucción muy clara para mantener presencia permanente y trabajar de manera coordinada con la Policía Estatal y las instituciones federales. Lo más importante es la seguridad y la integridad de las y los saltillenses", indicó.

Finalmente, recordó que la labor de las corporaciones de seguridad no se limita a eventos electorales, sino que también se extiende a actividades deportivas, manifestaciones, marchas y otros eventos públicos, con el fin de garantizar el libre ejercicio de los derechos ciudadanos y la seguridad de la población.