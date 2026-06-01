Víctima denuncia abandono tras accidente vial ocurrido en marzo

SABINAS, COAH.- A través de redes sociales Jorge Antonio Sánchez Bonilla denunció públicamente a Edgar Alberto N., previo a llevar su caso ante la Fiscalía, puesto que lo señala como responsable de un accidente ocurrido el pasado 19 de marzo.

Sánchez Bonilla asegura que, mientras circulaba en su motocicleta por una vía libre en una de las arterias de esta ciudad, fue impactado por un automóvil Nissan color gris conducido por Edgar, lo que le dejó secuelas físicas y una difícil situación económica.

El afectado explicó que, tras el accidente, ambas partes firmaron un acuerdo en el que el responsable se comprometía a cubrir los daños de la motocicleta y los gastos médicos derivados de la recuperación.

Sin embargo, Edgar Alberto únicamente cumplió con un mes de pagos y posteriormente desapareció, dejando de responder a cualquier intento de contacto.

Incluso, menciona el afectado que, el abogado del imputado, asegura desconocer su paradero y que el domicilio proporcionado para recibir citatorios resultó ser falso.

"Se le hizo fácil irse mientras yo batallaba con mis pagos debido a que estoy sin trabajo, llevo así cuatro meses por su culpa. Solo quiero que me pague lo que me debe de incapacidades y lo de mi moto, que apenas tenía dos semanas con ella y ahora es pérdida total", expresó la víctima, quien asegura que la situación lo ha dejado en una condición vulnerable.

Sánchez Bonilla también pidió apoyo a la ciudadanía para localizar al responsable, solicitando que cualquier persona que lo conozca o tenga información sobre su paradero pueda ayudarle a obtener respuestas.

"No está bien que él siga como si nada hubiera pasado y yo batallando sin trabajo y con una mano afectada", lamentó.

Finalmente, el afectado compartió un número de contacto para recibir información que pueda ayudar a dar con Edgar Alberto: 861 131 20 50. Con esta denuncia pública, busca justicia y que el responsable cumpla con los compromisos adquiridos tras el accidente.