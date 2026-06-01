Aplicarán ley seca en Acuña durante jornada electoral; vigilarán cumplimiento en todo el municipio

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Con motivo de la jornada electoral, autoridades municipales y estatales implementarán la ley seca durante el próximo fin de semana, con el objetivo de garantizar el orden y el adecuado desarrollo de las votaciones.

El secretario del Ayuntamiento, José Juan Santos, informó que se trabajará de manera coordinada con el Gobierno del Estado para supervisar el cumplimiento de esta disposición en todo el distrito.

Ley seca en Ciudad Acuña: fechas y detalles

La medida contempla la prohibición de la venta y el consumo de bebidas alcohólicas a partir de las 00:00 horas del 5 de junio y concluirá a las 24:00 horas del 7 de junio.

El funcionario señaló que durante ese periodo se desplegarán unidades de vigilancia que realizarán recorridos por distintos sectores del municipio para detectar posibles violaciones a la normativa.

Consecuencias de la venta clandestina de alcohol

Advirtió que quienes sean sorprendidos realizando venta clandestina de alcohol podrán ser detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, conforme a lo establecido por la ley.

Las autoridades hicieron un llamado a comerciantes y ciudadanos a respetar la disposición para evitar sanciones y contribuir al desarrollo pacífico del proceso electoral.