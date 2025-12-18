Contactanos
Coahuila

Nava impulsa el talento infantil con torneo estatal de béisbol

Niñas y niños brillan en el Torneo Infantil Estatal "Futuras Estrellas del Béisbol".

Por Alberto Ibarra Riojas - 18 diciembre, 2025 - 11:14 a.m.
Nava impulsa el talento infantil con torneo estatal de béisbol
      Nava, Coah. – En un ambiente familiar y de sana convivencia se llevó a cabo el Torneo Infantil Estatal "Futuras Estrellas del Béisbol", donde niñas y niños demostraron su talento, entusiasmo y pasión por este deporte.

      Durante los encuentros, los pequeños peloteros ofrecieron un gran espectáculo, destacando no solo por sus habilidades en el diamante, sino también por el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo que prevalecieron en cada juego.

      El Torneo Infantil Estatal 'Futuras Estrellas del Béisbol' se llevó a cabo en un ambiente familiar y de convivencia.

      Padres de familia y asistentes reconocieron la importancia de este tipo de actividades, que fomentan el deporte desde temprana edad y fortalecen valores como la disciplina, la amistad y el juego limpio entre los participantes.

