Coahuila

INFONAVIT ofrece orientación sobre viviendas del bienestar en Monclova

La atención se ofrecerá del 18 al 21 de diciembre en el Fraccionamiento Colinas de Santiago.

Por Hilda Sevilla - 18 diciembre, 2025 - 10:51 a.m.
      Saltillo, Coahuila.- El INFONAVIT activará un punto de venta de Viviendas del Bienestar en Monclova, para que las y los trabajadores que cotizan en el Instituto puedan conocer las casas de este programa impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y recibir orientación sobre cómo adquirir uno de estos inmuebles.

      La atención se ofrecerá del 18 al 21 de diciembre, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en el Fraccionamiento Colinas de Santiago, ubicado en calle Las Lanchas, colonia Colinas de Santiago.

      Los únicos requisitos que deberán cumplir las y los derechohabientes que estén interesados en estas casas y departamentos son:

      •  Tener al menos 6 meses de antigüedad en su trabajo.
      •  Ganar entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales.
      •  No tener crédito hipotecario con el Instituto.

      Es importante que las y los derechohabientes interesados en una de las viviendas de este programa actualicen sus datos personales: teléfono, correo electrónico y dirección, en Mi Cuenta INFONAVIT (www.micuenta.infonavit.org.mx) o en los Centros de Servicio INFONAVIT; en estos últimos también podrán conocer la oferta de vivienda disponible en su localidad.

