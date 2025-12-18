Contactanos
Coahuila

Decomisan 10 kilos de pirotecnia enviados por paquetería en Frontera

Los operativos continuarán en Frontera para prevenir accidentes relacionados con pirotecnia.

Por Staff / La Voz - 18 diciembre, 2025 - 11:44 a.m.
Decomisan 10 kilos de pirotecnia enviados por paquetería en Frontera
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron alrededor de 10 kilos de pirotecnia que llegó mediante servicio de paquetería a las instalaciones de Estafeta, ubicadas sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, en el municipio de Frontera.

      Acciones de la autoridad

      El Teniente Coronel Jorge Luis Cigarroa informó que el decomiso se realizó como parte de un operativo regional, en el que se detectó el material explosivo al interior de la empresa de paquetería.

      Señaló que la posesión y distribución de pirotecnia constituye un delito del orden federal, debido a los riesgos que representa para la población.

      Placeholder

      Peligros de la pirotecnia

      Indicó que estas acciones se refuerzan ante hechos lamentables ocurridos recientemente, como el incendio de una vivienda en Frontera provocado por un cuete, así como un caso registrado en el estado de Nuevo León, donde la explosión por almacenamiento de pirotecnia dejó personas lesionadas y fallecidas.

      El mando militar precisó que no hubo personas detenidas, ya que la pirotecnia llegó directamente por paquetería a la sucursal de Estafeta ubicada en el Libramiento CSG, sin que se pudiera ubicar en ese momento a los responsables del envío.

      Continuidad de los operativos

      Finalmente, agregó que este es el único decomiso de pirotecnia realizado hasta el momento en la región; sin embargo, los operativos continuarán de manera permanente en colonias y zonas comerciales, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados