Decomisan 10 kilos de pirotecnia enviados por paquetería en Frontera

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron alrededor de 10 kilos de pirotecnia que llegó mediante servicio de paquetería a las instalaciones de Estafeta, ubicadas sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, en el municipio de Frontera.

Acciones de la autoridad

El Teniente Coronel Jorge Luis Cigarroa informó que el decomiso se realizó como parte de un operativo regional, en el que se detectó el material explosivo al interior de la empresa de paquetería.

Señaló que la posesión y distribución de pirotecnia constituye un delito del orden federal, debido a los riesgos que representa para la población.

Peligros de la pirotecnia

Indicó que estas acciones se refuerzan ante hechos lamentables ocurridos recientemente, como el incendio de una vivienda en Frontera provocado por un cuete, así como un caso registrado en el estado de Nuevo León, donde la explosión por almacenamiento de pirotecnia dejó personas lesionadas y fallecidas.

El mando militar precisó que no hubo personas detenidas, ya que la pirotecnia llegó directamente por paquetería a la sucursal de Estafeta ubicada en el Libramiento CSG, sin que se pudiera ubicar en ese momento a los responsables del envío.

Continuidad de los operativos

Finalmente, agregó que este es el único decomiso de pirotecnia realizado hasta el momento en la región; sin embargo, los operativos continuarán de manera permanente en colonias y zonas comerciales, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de la ciudadanía.