San Buenaventura: reunión clave sobre derechos de la niñez con Martha Herrera

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Con el objetivo de fortalecer las acciones de protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Gobierno Municipal de San Buenaventura sostuvo una importante reunión de trabajo con la Lic. Martha Herrera, Subprocuradora de la Región Centro de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en Coahuila.

En el encuentro participaron el alcalde Javier Flores Rodríguez; la presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Ayala; la directora del DIF Municipal, Mtra. Ilse Lozano; así como la Lic. Nayeli G. Briones, Procuradora Municipal de PRONNIF.

Durante la reunión se dialogó sobre acciones y estrategias para fortalecer la atención a la niñez y adolescencia, mejorar los procesos de actuación y reforzar la coordinación interinstitucional, con el propósito de brindar una atención integral, oportuna y con enfoque de derechos a las niñas, niños y adolescentes del municipio.

Asimismo, se realizó la entrega oficial del nombramiento a la Lic. Nayeli G. Briones como Procuradora Municipal de los Niños, Niñas y la Familia y Secretaria Ejecutiva Municipal del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la protección integral de este sector de la población.