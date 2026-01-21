Contactanos
San Buenaventura: reunión clave sobre derechos de la niñez con Martha Herrera

La reunión se centró en estrategias para mejorar la atención a la niñez y adolescencia en el municipio.

Por Staff / La Voz - 21 enero, 2026 - 05:18 p.m.
      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Con el objetivo de fortalecer las acciones de protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Gobierno Municipal de San Buenaventura sostuvo una importante reunión de trabajo con la Lic. Martha Herrera, Subprocuradora de la Región Centro de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en Coahuila.

      En el encuentro participaron el alcalde Javier Flores Rodríguez; la presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Ayala; la directora del DIF Municipal, Mtra. Ilse Lozano; así como la Lic. Nayeli G. Briones, Procuradora Municipal de PRONNIF.

       

      Durante la reunión se dialogó sobre acciones y estrategias para fortalecer la atención a la niñez y adolescencia, mejorar los procesos de actuación y reforzar la coordinación interinstitucional, con el propósito de brindar una atención integral, oportuna y con enfoque de derechos a las niñas, niños y adolescentes del municipio.

       

      Asimismo, se realizó la entrega oficial del nombramiento a la Lic. Nayeli G. Briones como Procuradora Municipal de los Niños, Niñas y la Familia y Secretaria Ejecutiva Municipal del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la protección integral de este sector de la población.

