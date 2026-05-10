Jesús Flores atiende a la ciudadanía en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah. - El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez continúa fortaleciendo el trabajo cercano con la ciudadanía mediante jornadas de atención en oficina y recorridos por distintos sectores del municipio, con el objetivo de atender de manera directa las solicitudes y necesidades de las familias sambonenses.

Durante el fin de semana, el edil mantuvo una agenda de trabajo enfocada en escuchar a la población, supervisar servicios y dar seguimiento a peticiones relacionadas con infraestructura, servicios públicos, atención social y mejoramiento urbano.

Las actividades incluyeron visitas a diferentes sectores de San Buenaventura, donde vecinos plantearon diversas inquietudes y necesidades de sus colonias, mismas que fueron canalizadas para su atención por las áreas correspondientes del Ayuntamiento.

"Seguimos trabajando cerca de la gente, atendiendo cada solicitud y recorriendo nuestro municipio para dar respuesta a las necesidades de las familias de San Buenaventura", expresó el alcalde.

El Gobierno Municipal señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de cercanía social impulsada por la administración, con el propósito de mantener contacto directo con la ciudadanía y atender de manera oportuna las demandas de la población.