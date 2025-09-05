Alcaldía de San Buenaventura Mejora Calidad de Vida con Nueva Red de Agua

Habitantes de la calle Constitución del Ejido Saca de Bucareli se reunieron con entusiasmo para acompañar al alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez en el arranque de la obra de red de agua potable, una acción prioritaria que responde a una necesidad básica de la comunidad.

El presidente municipal destacó que esta obra se suma al compromiso de seguir trabajando de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del programa Mejora Coahuila, con el objetivo de impulsar más proyectos que transformen positivamente la calidad de vida en San Buenaventura.

La descripción técnica de la obra fue presentada por el regidor de Obras Públicas, Lic. Francisco González Pérez, quien informó que consistirá en la excavación de 400 metros cúbicos más 36 metros cúbicos con plantilla de 10 centímetros de espesor, utilizando material adecuado para el suministro de 520 metros lineales de tubería de 3 pulgadas, conectada a la red existente e incluyendo una válvula para garantizar el acceso del servicio. La inversión supera los 520 mil pesos.

En representación de los beneficiarios, Adriana Rocío Valdez Garza, habitante del sector, expresó su agradecimiento y aseguró que esta obra traerá consigo una mejor calidad de vida para las familias del ejido, al tratarse de un servicio de primera necesidad largamente esperado.

El acto contó con la presencia de autoridades municipales, el maestro César Uriel Mata Sanmiguel, coordinador regional de Mejora Coahuila, Lic. Mariarosa Iglesias Sánchez, coordinadora municipal de Mejora Coahuila, presidenta honoraria del DIF Municipal, Lic. María Isabel Ayala Mata así como la Flor del Ejido, Dana Sofía Martínez Rodríguez, y la Princesa del 14 de julio edición 2025, Valeria Jiménez Jaime.