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Coahuila

San Buenaventura: 11 comercios reciben reconocimiento por su limpieza y orden

El proyecto Centro Histórico Brilla busca mejorar la imagen y limpieza del centro de San Buenaventura, involucrando a comerciantes y ciudadanos.

Por Staff / La Voz - 21 octubre, 2026 - 05:20 p.m.
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      San Buenaventura, Coah.– Con el respaldo del alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez, el Ayuntamiento de San Buenaventura reconoció a 11 establecimientos comerciales ganadores del proyecto "Centro Histórico Brilla", iniciativa que busca fortalecer la limpieza, el orden y la buena imagen del Centro Histórico.

      La organización del evento estuvo a cargo de Blanca Selene Cuéllar, quien acompañó la entrega de reconocimientos a los negocios participantes por su compromiso y contribución al mejoramiento de los espacios comerciales de la ciudad.

      A través de este proyecto, el Gobierno Municipal destaca la importancia de la participación de comerciantes y ciudadanía en el cuidado de los espacios públicos, promoviendo una cultura de limpieza, responsabilidad y colaboración para mantener un entorno más agradable para las familias y visitantes. El alcalde Javier Flores Rodríguez agradeció la participación ciudadana y la corresponsabilidad entre el Gobierno Municipal y el sector comercial, contribuyendo a un Centro Histórico limpio como orgullo de todos.

      Los establecimientos reconocidos fueron:

      1. Máuse

      2. Pollos Mony

      3. Novedades Zaida

      4. Similares

      5. El Techito

      6. Antana Tienda de Ropa

      7. Cora

      8. Dentista Tito

      9. Cerrajería El Águila

      10. Pescados y Mariscos La Laguna

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