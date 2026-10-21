San Buenaventura: 11 comercios reciben reconocimiento por su limpieza y orden

San Buenaventura, Coah.– Con el respaldo del alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez, el Ayuntamiento de San Buenaventura reconoció a 11 establecimientos comerciales ganadores del proyecto "Centro Histórico Brilla", iniciativa que busca fortalecer la limpieza, el orden y la buena imagen del Centro Histórico.

La organización del evento estuvo a cargo de Blanca Selene Cuéllar, quien acompañó la entrega de reconocimientos a los negocios participantes por su compromiso y contribución al mejoramiento de los espacios comerciales de la ciudad.

A través de este proyecto, el Gobierno Municipal destaca la importancia de la participación de comerciantes y ciudadanía en el cuidado de los espacios públicos, promoviendo una cultura de limpieza, responsabilidad y colaboración para mantener un entorno más agradable para las familias y visitantes. El alcalde Javier Flores Rodríguez agradeció la participación ciudadana y la corresponsabilidad entre el Gobierno Municipal y el sector comercial, contribuyendo a un Centro Histórico limpio como orgullo de todos.

Los establecimientos reconocidos fueron:

1. Máuse

2. Pollos Mony

3. Novedades Zaida

4. Similares

5. El Techito

6. Antana Tienda de Ropa

7. Cora

8. Dentista Tito

9. Cerrajería El Águila

10. Pescados y Mariscos La Laguna