Coahuila mejora su estatus sanitario ganadero

CASTAÑOS, Coah.- Coahuila logró mejorar su estatus sanitario ganadero, a diferencia de otras entidades que han registrado retrocesos, afirmó Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural del estado, quien destacó la coordinación entre productores y autoridades para avanzar en el control de enfermedades y fortalecer la actividad pecuaria.

Durante un evento de mejoramiento genético en Castaños, el funcionario señaló que el estado se mantiene entre las entidades con mejores condiciones sanitarias para la ganadería, un factor relevante ante el cierre de la frontera estadounidense a las exportaciones de ganado mexicano.

Montemayor explicó que Coahuila forma parte del grupo de entidades con mejores clasificaciones sanitarias, junto con Chihuahua y Durango, mientras Sonora se encuentra en otro nivel y Tamaulipas en una categoría distinta, de acuerdo con la clasificación que describió durante la entrevista.

Destacó que Coahuila ha conseguido mejorar su estatus, mientras que otras entidades han registrado retrocesos. También resaltó que una zona de la región Centro que anteriormente era considerada de riesgo por tuberculosis bovina logró salir de esa clasificación.

El secretario atribuyó los avances al trabajo conjunto entre los ganaderos, los gobiernos estatal y federal, los inspectores y la inversión destinada a las campañas sanitarias.

En cuanto a la tuberculosis bovina, señaló que Coahuila se encuentra entre las entidades con menos casos activos y que no se han registrado casos en la zona comprendida desde la región Carbonífera hacia el norte del estado, situación que consideró importante para las autoridades estadounidenses ante una eventual reapertura de la frontera.

Indicó que la mayor concentración de casos se encuentra en la región Sureste, aunque estimó que las condiciones climáticas podrían contribuir a una disminución natural de la presencia de la enfermedad en determinadas zonas.

Añadió que las acciones de control incluyen barridos sanitarios, capacitación a productores, vigilancia de la movilización de ganado y liberación de moscas estériles, medidas que se aplican en las distintas regiones de Coahuila.