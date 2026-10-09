Comerciantes de Saltillo se preparan para el Buen Fin 2026

SALTILLO, Coah.- Con la expectativa de atraer a más compradores y mejorar sus ingresos, el comercio organizado de Saltillo se prepara para una nueva edición del Buen Fin, una de las temporadas que pueden contribuir a dinamizar las ventas y fortalecer la economía local.

Juan Antonio Aguirre Valdés, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Saltillo, consideró que esta jornada representa una oportunidad para incentivar las compras mediante descuentos y promociones, además de generar mayor movimiento en los establecimientos participantes.

El dirigente empresarial señaló que las expectativas del sector son favorables, pues los comerciantes esperan que las ofertas motiven a las familias a realizar adquisiciones y permitan mejorar los resultados de sus negocios. No obstante, reconoció que el desempeño de esta campaña estará sujeto a la respuesta de los consumidores y a las condiciones del mercado.

A la par de las previsiones positivas, Aguirre Valdés expresó inquietud por la competencia que representan algunos establecimientos de origen chino, ante la posibilidad de que determinadas prácticas comerciales generen diferencias en las condiciones bajo las cuales operan los negocios.

En ese sentido, subrayó que es importante garantizar que todos los participantes cumplan con las obligaciones fiscales y las disposiciones comerciales correspondientes, de manera que los comercios locales puedan competir sin enfrentar desventajas frente a otros establecimientos.

El presidente de la Canaco Saltillo sostuvo que la competencia debe desarrollarse bajo reglas claras y condiciones similares para todos, pues las diferencias en el cumplimiento de las normas pueden repercutir en la capacidad de los negocios formalmente establecidos para ofrecer precios competitivos y conservar a sus clientes.

Por ello, consideró necesario mantener un entorno comercial equilibrado, en el que las promociones del Buen Fin beneficien tanto a los consumidores como a los establecimientos que participan en esta iniciativa. La intención, explicó, es que las ofertas permitan reactivar las compras sin que ello implique condiciones desiguales para quienes integran el sector.

Durante esta temporada, los consumidores tienen la posibilidad de comparar precios, buscar descuentos y aprovechar promociones en distintos giros comerciales, mientras que los negocios ven en la campaña una oportunidad para incrementar sus ingresos y atraer nuevos clientes.

Aguirre Valdés reiteró que la cámara empresarial mantiene una perspectiva positiva sobre los resultados que podría dejar esta edición del Buen Fin en Saltillo. Sin embargo, insistió en que el balance final dependerá del nivel de consumo y de que exista una competencia en la que los establecimientos participantes operen con apego a las mismas reglas.