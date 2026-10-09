Javier Díaz González lanza torneo femenil Calle por Cancha en Saltillo

SALTILLO, Coah.- La convocatoria para el torneo femenil de Calle por Cancha continúa abierta en Saltillo, con cuatro pandillas inscritas hasta el momento, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil señaló que el objetivo es ampliar la participación en esta competencia de fútbol y ofrecer a las mujeres un espacio de convivencia mediante el deporte, como parte de las acciones dirigidas a agrupaciones juveniles de la ciudad.

Durante una entrevista, Díaz González explicó que el torneo femenil se prepara después de la final de la competencia varonil, en la que participaron distintas pandillas. Agregó que, si se registran más equipos, el municipio está dispuesto a incorporarlos.

El alcalde destacó que el programa busca impulsar alternativas de participación para jóvenes mediante actividades deportivas, culturales y de lectura, además de fomentar su involucramiento en acciones en beneficio de sus comunidades.

Como ejemplo, mencionó a jóvenes que instalaron un gimnasio de boxeo donde ofrecen clases gratuitas a otros muchachos. También destacó el caso de Orlando, quien reunió a un grupo de personas para realizar labores de limpieza en distintos sectores de Saltillo.

Díaz González indicó que ya acordó coordinar las brigadas municipales con este grupo para colaborar en las jornadas de limpieza y promover que los habitantes eviten arrojar basura en la vía pública.

El mandatario municipal también señaló que algunos participantes de Calle por Cancha han comenzado a explorar nuevas alternativas para su desarrollo personal, como integrarse a actividades culturales, fomentar la lectura o buscar su ingreso a la Academia de Policía.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza, participó en la reunión de seguridad en la que se presentó el próximo torneo femenil.

De acuerdo con el alcalde, varias de las participantes pertenecen a agrupaciones vinculadas con las pandillas que compitieron en la rama varonil. Por ello, anticipó que los hombres podrán asistir ahora para apoyar a los equipos femeniles.

Con esta nueva convocatoria, el programa busca extender las actividades deportivas a las mujeres y mantener espacios de participación para las agrupaciones juveniles de Saltillo.