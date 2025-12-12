Originaria de Castaños triunfa en EU: Jocelyn Muñiz obtiene Maestría en Salud Pública, nuevo cargo en Florida y celebra su reciente ciudadanía mexicana

La historia de Jocelyn Muñiz, joven originaria de Castaños, Coahuila, es un ejemplo de esfuerzo, disciplina y amor por sus raíces. Este diciembre acumuló tres logros que marcan su trayectoria: se graduó de la Maestría en Salud Pública (MPH), fue ascendida a administradora del Programa Dental de Salud Pública del Departamento de Salud de Florida y, recientemente, obtuvo la ciudadanía mexicana, un trámite que decidió realizar por orgullo a su origen y como un homenaje a sus padres.

Acompañada de Olaguer Muñiz y Azucena Pineda, Jocelyn se convirtió en primera generación de su familia en obtener un grado de maestría, un logro que su familia celebró con emoción, orgullo y gratitud.

Un ascenso con impacto estatal en Florida

En su nuevo cargo dentro del Departamento de Salud de Florida, Jocelyn supervisará estrategias y planes de salud dental destinados a mejorar el acceso a servicios bucodentales, promover la prevención y elevar los indicadores de salud en comunidades diversas. El Programa Dental de Salud Pública —del cual ahora es administradora— coordina políticas, datos estatales, campañas educativas y servicios directos para atender a los sectores más vulnerables del estado. "Trabajar en el Departamento de Salud de Florida me permite aplicar mi educación todos los días", compartió. "Ser estudiante de salud pública me ayudó a entender el funcionamiento interno de la política y por qué los problemas de salud están donde están. Conocer el sistema me dio el deseo de hacer un cambio desde dentro".

Formación académica de excelencia

Jocelyn fue estudiante destacada de Florida State University (FSU), donde obtuvo su licenciatura en Salud Pública en 2023 y culminará formalmente su Maestría en el otoño de 2025. Durante su preparación profesional, uno de los mentores más influyentes fue el Dr. Barath, a quien reconoce por su acompañamiento académico y orientación constante sobre el sistema de salud pública y el desarrollo de su carrera.

El orgullo de Olaguer y Azucena: ver cumplir sueños

Para sus padres, Olaguer Muñiz y Azucena Pineda, presenciar la ceremonia de graduación y el ascenso de su hija es uno de los momentos más significativos de sus vidas. "Así o más orgullosos... nuestra primera generación graduándose con un máster", expresó Azucena. "Estar presentes en la vida de los hijos es lo más importante. Verlos triunfar y cumplir metas no tiene precio. Y lo que viene, será aún mejor". La familia compartió que estos logros son el resultado de años de sacrificio, constancia y compañerismo.

Ciudadanía mexicana: un acto de identidad y amor por sus raíces

Aunque vive en Estados Unidos, Jocelyn decidió tramitar y obtener su ciudadanía mexicana recientemente, como una reafirmación de su identidad y de su profundo vínculo con México y Castaños, donde se formó y donde vive gran parte de su familia. Para ella, este paso representa un compromiso con sus raíces y un reconocimiento a la historia de su familia.

Un ejemplo para Castaños y para las jóvenes que sueñan en grande

La trayectoria de Jocelyn Muñiz inspira a jóvenes de Castaños, la Región Centro y todo Coahuila que buscan estudiar, migrar, profesionalizarse o transformar su entorno. Su trabajo impactará directamente en la salud pública de Florida y, al mismo tiempo, su historia demuestra que el talento coahuilense puede trascender fronteras y lograr posiciones clave en sistemas internacionales. Con su título, su ascenso profesional y su reafirmación de identidad mexicana, Jocelyn Muñiz se consolida como una de las voces jóvenes más prometedoras en salud pública.