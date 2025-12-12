Contactanos
Coahuila

Ebrio adulto mayor se queda dormido al volante y bloquea vialidad en Zaragoza

Hombre de 60 años bloqueaba la vialidad con su camioneta pick up.

Por Alberto Ibarra Riojas - 12 diciembre, 2025 - 03:20 p.m.
Ebrio adulto mayor se queda dormido al volante y bloquea vialidad en Zaragoza
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ZARAGOZA, COAH. — Elementos de la policía municipal evitaron una tragedia al detener a un hombre de aproximadamente 60 años que, en evidente estado de ebriedad, se quedó dormido mientras conducía una camioneta pick up negra. El vehículo quedó detenido en sentido contrario y obstruyendo la vialidad, generando riesgo para otros automovilistas.

      Placeholder

      El incidente ocurrió en la esquina de Morelos e Hidalgo

      El incidente ocurrió en la esquina de las calles Morelos e Hidalgo, frente a la gasolinera RODAXA, donde vecinos reportaron que el conductor no respondía y mantenía el motor encendido. La rápida acción de la policía permitió asegurar la zona y prevenir un accidente mayor.

      Placeholder

      Autoridades buscan contactar a los familiares del hombre

      Debido a su estado, el hombre no pudo identificarse plenamente ante los oficiales y solo mencionó ser originario de Acuña, Coahuila. Autoridades trabajan en localizar a sus familiares, mientras se realiza el procedimiento correspondiente para garantizar la seguridad de la vialidad.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados