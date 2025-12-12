Ebrio adulto mayor se queda dormido al volante y bloquea vialidad en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. — Elementos de la policía municipal evitaron una tragedia al detener a un hombre de aproximadamente 60 años que, en evidente estado de ebriedad, se quedó dormido mientras conducía una camioneta pick up negra. El vehículo quedó detenido en sentido contrario y obstruyendo la vialidad, generando riesgo para otros automovilistas.

El incidente ocurrió en la esquina de Morelos e Hidalgo

El incidente ocurrió en la esquina de las calles Morelos e Hidalgo, frente a la gasolinera RODAXA, donde vecinos reportaron que el conductor no respondía y mantenía el motor encendido. La rápida acción de la policía permitió asegurar la zona y prevenir un accidente mayor.

Autoridades buscan contactar a los familiares del hombre

Debido a su estado, el hombre no pudo identificarse plenamente ante los oficiales y solo mencionó ser originario de Acuña, Coahuila. Autoridades trabajan en localizar a sus familiares, mientras se realiza el procedimiento correspondiente para garantizar la seguridad de la vialidad.